Home Before Dark: Sony e il produttore di Stranger Things per un nuovo horror

Secondo quanto riportato da Deadline, Sony Pictures e la 21 Laps di Shawn Levy produrranno un adattamento cinematografico di Home Before Dark, romanzo horror di prossima uscita scritto dall'autore best-seller Riley Sager. Il romanzo verrà pubblicato il prossimo 30 giugno negli Stati Uniti tramite la casa editrice Dutton.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale del romanzo come trascritta su Amazon: "Una donna ritorna nella casa resa celebre dal memoir divenuto best-seller scritto dal padre. Il luogo è davvero posseduto dalle forze del male, come sosteneva il padre? Oppure nasconde segreti più "terrestri" e pericolosi all'interno delle sue mura? Com'era vivere in quella casa? Maggie Holt è abituata a questo genere di domande. 25 anni fa, lei e i suoi genitori, Ewan e Jess, si trasferirono a Baneberry Hall, una dimora dalle tinte vittoriane situata nelle foreste del Vermont. Passarono tre settimane lì prima di precipitare nelle tenebre della notte, un avvenimento poi raccontato da Ewan nel libro non-fiction intitolato House of Horrors. I suoi racconti di fantasmi e incontri con spiriti maligni divennero un fenomeno letterario mondiale - tanto da rivaleggiare con la saga The Amityville Horror in quanto a popolarità.

Oggi Maggie è una restauratrice di antiche case e all'epoca era troppo giovane per ricordare tutti quegli eventi poi narrati dal padre nel libro. Oggi non crede a una parola di quei racconti. I fantasmi, dopotutto, non esistono. Quando Maggie eredita Baneberry Hall dopo la morte del padre, torna nel luogo per rinnovarlo e prepararne la vendita. Ma il suo ritorno è tutto fuorché benvenuto. La gente del suo passato, presente nelle storie House of Horrors, aspettano nelle ombre. E gli abitanti locali non sono affatto entusiasti che la loro piccola cittadina sia stata infamata dal padre di Maggie. Ma ancora più inquietante è la stessa Baneberry Hall, un luogo pieno di relitti di un'era passata che ammiccano a una storia molto più oscura. Quando Maggie farà esperienza diretta di alcune delle storie narrate nel libro del padre, inizierà a credere che quanto scritto è più vicino ai fatti che alla fiction.

Alternando scene del ritorno a casa di Maggie a brani tratti dai racconti del padre, Home Before Dark è la storia di una casa piena di segreti tenuti a lungo sepolti e della lotta di una donna nel cercare di rivelarli, anche se la verità è di gran lunga più terrorizzante di qualsiasi presenza fantasmatica".

Alla produzione dell'adattamento cinematografico troveremo anche Maia Eyre di Sony e Emily Morris di 21 Laps. Gli accordi per i diritti del romanzo sono stati già chiusi dalle rispettive parti. Shawn Levy, produttore del film, oltre ad aver diretto la saga di Una notte al museo e film come Real Steel, è anche tra i produttori principali del fenomeno Netflix Stranger Things, che tornerà quest'anno con la quarta stagione; per quest'ultima vi rimandiamo al primo teaser che ha rivelato il ritorno di Jim Hopper ancora interpretato da David Harbour.