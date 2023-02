Holy Spider: non perdete il thriller dal regista di The Last of Us, da oggi al cinema

Il regista iraniano Ali Abbasi lo ritroverete tra qualche settimana alla regia degli ultimi due vibranti episodi di The Last of Us, dei quali si parlerà a tempo debito, ma intanto lato cinema vogliamo segnalarvi l'uscita del suo nuovo film Holy Spider.

Presentato in concorso al 75º Festival di Cannes, dove Zahra Amir Ebrahimi ha vinto il premio per la miglior attrice e dove Ali Abbasi aveva portato anche il suo film precedente Border, Holy Spider è ambientato in Iran nel 2001 e racconta la storia di un uomo di nome Saeed (Mehdi Bajestani), un padre di famiglia alle prese con la propria particolare ricerca religiosa.

Saeed è intenzionato a compiere una sacra missione: purificare la città santa di Mashhad, cercando di sradicare del tutto la prostituzione, simbolo di immoralità e corruzione. Il modo che sceglie per portare a termine questa impresa è l'eliminazione fisica delle donne, ma dopo aver mietuto qualche vittima Saeed si ritrova in preda alla disperazione, perché le persone non sembrano interessate affatto alla sua missione divina. Nel frattempo una giornalista di Teheran, Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi), giunge in città per indagare sullo spietato serial killer, rendendosi conto che le autorità locali non sembrano avere fretta di trovare il colpevole...

Holy Spider, praticamente l'agghiacciante versione horror di Beauty and the Dogs di Kaouther Ben Hania e che sembra un dramma sociale alla Asghar Farhadi diretto come un thriller di William Friedkin (o viceversa) arriva oggi nei cinema italiani distribuito da Academy Two.

