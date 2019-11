Holt McCallany entra nel cast di Nightmare Alley di Guillermo del Toro

Holt McCallany in questo periodo è occupato nelle riprese di Cash Truck, il nuovo film diretto da Guy Ritchie, con protagonista Jason Statham. Ora McCallany si è ufficialmente aggiunto al cast di un altro atteso film, Nightmare Alley, al fianco di star di Hollywood come Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe e Bradley Cooper.

Holt McCallany interpreterà Anderson, un personaggio dal carattere molto forte. Basato sul romanzo di William Lindsay Gresham del 1946, che ruota attorno alla storia di un carnevalesco ex truffatore diventato spiritualista, interpretato da Bradley Cooper, che inizia a collaborare con una psichiatra per estorcere denaro dalle tasche dei ricchi con delle azioni tutt'altro che legali. Fino a quando le cose non cambiano.



Il film è firmato da Guillermo del Toro e Kim Morgan e si tratta del ritorno del regista dietro la macchina da presa dal suo ultimo acclamato film, La forma dell'acqua - The Shape of Water, che vinse il premio Oscar quale miglior film.

In passato Tyrone Power e Coleen Gray avevano recitato in un adattamento per la tv del libro di Gresham, diretto da Edmund Goulding.

Nightmare Alley di Guillermo del Toro probabilmente uscirà nelle sale nel 2021. Willem Dafoe fa parte del cast di Nightmare Alley ed è soltanto uno dei nomi di punta del parterre di star che comporrà il film.

Qualche settimana fa Guillermo del Toro aveva raccontato i suoi segreti produttivi per vendere le proprie idee agli studios.