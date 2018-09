Holmes & Watson: ecco il trailer del nuovo film con Will Ferrell e John C. Reilly!

Nelle scorse ore la Sony Pictures ha rilasciato online il primo trailer ufficiale di Holmes & Watson, nuovo film incentrato sulle avventure dei celebri investigatori londinesi creati da Arthur Conan Doyle.

In attesa del ritorno di Guy Ritchie, Robert Downey Jr. e Jude Law nel prossimo Sherlock Holmes 3, i fan del duo del 221b di Baker Street potranno godersi questa nuova iterazione con protagonisti Will Ferrell e John C. Reilly. I due tornano a collaborare dopo Fratellastri a 40 anni, commedia del 2008 diretta da Adam McKay e prodotta da Judd Apatow. Ferrell interpreterà i panni dell'ingegnoso detective, mentre Reilly sarà il suo fedele assistente.

Nel cast di Holmes & Watson figurano anche Hugh Laurie e Ralph Fiennes. Il film è tratto da The Adventures of Sherlock Holmes, raccolta di dodici racconti scritti da Sir Arthur Conan Doyle e pubblicati insieme per la prima volta il 14 ottobre 1892 dopo essere stati pubblicati in serie sul The Strand Magazine tra il luglio 1891 e il giugno 1892. Le storie non sono in ordine cronologico e vengono narrate in prima persona dal punto di vista di Watson.

Holmes & Watson è scritto e diretto da Etan Cohen, sceneggiatore di Tropic Thunder, Magadascar 2 e Men in Black 3 qui Duri Si Diventa, con protagonista proprio Will Ferrell. Come al solito, potete visionare il trailer in calce alla news.

Holmes & Watson arriverà nei cinema dal 21 dicembre.