Hollywood Walk of Fame diventa blockbuster: stella a Jon Favreau, Ludacris e molti altri!

Fast & Furious, Star Wars, Marvel Cinematic Universe, Cobra Kai. Ma anche action intramontabili, commedie demenziali e musical. D'ora in poi ci saranno tutti nella Hollywood Walk of Fame, rappresentati da altrettanti volti del mondo dello spettacolo cui, è stato annunciato di recente, verranno dedicate le famose stelle.

La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato il primo round di celebrità e creativi che saranno onorati con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2023. Nella categoria film, le persone che riceveranno stelle includono Bill Pullman (Indipendence Day), Uma Thurman (Batman & Robin), Vince Vaughn (Due single a nozze), il regista John Waters (Hairspray) e le star di Fast & Furious Ludacris e Paul Walker cui andrà postuma. Nella categoria televisiva, le stelle saranno assegnate al creatore di The Mandalorian Jon Favreau, Mindy Kaling di The Office, il comico Martin Lawrence, Ralph Macchio di Cobra Kai (a questo proposito, ecco cinque serie da vedere aspettando Cobra Kai 5), Garrett Morris del Saturday Night Live ed Ellen Pompeo di Grey's Anatomy.

Dichiara la camera di commercio via Ellen K. Chair: "La giuria ha selezionato premurosamente questi individui di talento e non vediamo l'ora di celebrarli mentre entrano a far parte della storia di Hollywood con la presentazione della loro stella sulla passerella più famosa del mondo”. Le stelle verranno anche assegnate ad artisti del settore musicale tra cui The Jonas Brothers, Marc Anthony, Irving Azoff, Sheila E, Lenny Kravitz, Blake Shelton, Charlie Wilson e Jenni Rivera (postumo). La categoria teatro dal vivo e performance dal vivo aggiungerà anche tre stelle tra cui Lang Lang, Melba Moore e Pentatonix.

Le date in cui si terranno queste numerose cerimonie non sono ancora state programmate, ma secondo il comunicato stampa della Camera di Commercio di Hollywood: "I destinatari hanno due anni per programmare le cerimonie delle stelle dalla data di selezione, prima che scadano". C’è qualcun altro che avreste voluto in questa lunga lista? Ditecelo nei commenti!