C'era una volta a Hollywood, Tarantino non ha consultato Polanski

A quanto pare, quella che vedremo in C'era una volta a Hollywood sarà una versione completamente Tarantiniana dell'omicidio di Sharon Tate da parte della Family di Charles Manson.

Il regista infatti, dopo la presentazione della sua ultima fatica al festival di Cannes, ha ammesso di non aver consultato Roman Polanski per avere una versione magari più dettagliata dei fatti. Tutto, quindi, si baserà probabilmente sulle cronache del tempo e sulla fervida immaginazione del regista statunitense.

A scanso di equivoci, comunque, Tarantino ha avuto parole di stima per il suo celebre collega: "L'ho incontrato un paio di volte. Non penso sia stato il più grande regista di quegli anni, ma sicuramente uno di quelli di maggior successo. Ancora oggi è incredibile pensare a quanto abbia incassato Rosemary's Baby all'epoca. Regolarmente un film guadagnava circa 8 milioni di dollari, Rosemary's Baby ne fece 35. Sono un grande fan di tutti i lavori di Polanski, ma di Rosemary's Baby in particolare".

Il film, comunque, non sarà incentrato sulla triste vicenda che coinvolse Sharon Tate. Le azioni di Charles Manson e dei suoi compari faranno soltanto da sfondo alla trama, e non è ancora chiaro in che misura saranno presenti: "Ciò che più mi attraeva di questo progetto era l'idea di esplorare quegli anni, quell'era di Los Angeles e quell'era di Hollywood, con questi diversi strati" ha spiegato Tarantino.

Il copione di C'era una volta a Hollywood è tenuto sotto chiave dal regista: solo Pitt e Di Caprio hanno potuto leggerlo interamente. Da Cannes, intanto, cominciano ad arrivare le prime reazioni della critica.