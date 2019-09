C'era una volta a Hollywood: Tarantino batte le nuove uscite e si porta a quota 9 milioni

Nonostante le varie uscite di quest'ultimo weekend, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino si è confermato il film con il più alto incasso settimanale, portando il suo totale a quota 9 milioni di euro.

C’era una volta a… Hollywood ha battuto dunque tutte le nuove uscite e incassato altri 2.1 milioni di euro, per un totale di oltre 9 milioni di euro. La pellicola è anche superiore per tempi di incasso anche a tutte le altre del regista. A niente hanno potuto le nuove uscite del weekend, con Ad Astra (che tra l'altro vanta sempre Brad Pitt nel cast come nel film di Tarantino) che si è fermato alla seconda posizione con un incasso di 816mila euro, subito davanti a Rambo - Last Blood, fermatosi a quota 727mila euro (un risultato inferiore a meno della metà del capitolo precedente, che in tre giorni era già arrivato a quota 1.8 milioni).

Quarto posto al box-office italiano per Yesterday, la commedia musicale diretta da Danny Boyle che immagina un mondo in cui i Bealtes non sono mai esistiti, a quota 472mila euro; mentre al quinto posto c'è il film per ragazzi Dora e la Città perduta con 417mila euro di incasso.

Continua la sua scalata anche Il Re Leone, che porta a casa altri 352mila euro per un totale mastodontico di oltre 37 milioni di dollari; settimo posto per Shaun, Vita da Pecora – Farmageddon che ha debuttato con 301mila euro (anche se il film originale aveva raccolto più del doppio). All'ottavo posto c'è Vivere, il nuovo film di Francesca Archibugi presentato a Venezia, con 248mila euro, mentre a chiudere la Top 10 ci pensano Tutta un’altra vita, con 199mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro, e It – Capitolo Due, con 194mila euro e un totale di 9.3 milioni.