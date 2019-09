C'era una volta a Hollywood ha superato Bastardi senza gloria negli incassi di Tarantino

Nel corso dell'ultimo weekend di programmazione, C'era una volta a... Hollywood ha racimolato abbastanza milioni da garantirsi il sorpasso in una speciale classifica: quella dei migliori incassi nella carriera di Quentin Tarantino.

Con i suoi ulteriori 8.4 milioni di dollari racimolati nei 60 mercati internazionali disponibile, la nuova pellicola del regista ha compiuto il suo sorpasso su Bastardi senza gloria ed è diventato ufficialmente il secondo miglior film per incassi di Tarantino. In prima posizione rimane al momento stabile Django Unchained, con i suoi 425.4 milioni di dollari, mentre C'era una volta a... Hollywood al momento è a quota 329.4 milioni di dollari. Bastardi senza gloria, che contava nel cast anche Brad Pitt come in quest'ultimo lungometraggio, si era fermato a 321. 5 milioni di dollari.

Si può affermare con certezza che si tratta di un vero e proprio successo per la Sony, la prima a scommettere su Tarantino dopo l'estinguersi del suo sodalizio con la Weinstein Company in seguito agli scandali di molestie legate al famigerato produttore. Anche considerando il budget di quasi 100 milioni di dollari.

Come se non bastasse, C'era una volta a... Hollywood è tra i film del secolo nominati dal Guardian nella sua recente classifica, dove a primeggiare è stato Il petroliere di Paul Thomas Anderson.

Il risultato attuale, inoltre, non tiene ancora conto dei mercati italiani e coreani dove il film deve ancora essere distribuito; nelle nostre sale arriverà il prossimo mercoledì, 18 settembre.

Ricordiamo che Tarantino sta lavorando ad una edizione estesa di Django e al suo sequel Django/Zorro, oltre al suo progetto legato a Star Trek e la serie tv Bounty Law insieme a DiCaprio. Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult su Bastardi senza gloria e la recensione di C'era una volta a... Hollywood, che abbiamo visto in anteprima a Cannes 2019.