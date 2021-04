Hollywood, sparatoria a Sunset Boulevard: morta una persona in uno scontro con gli agenti

Secondo quanto riportato da Deadline, Sunset Boulevard, l'importante e famosa arteria stradale di Los Angeles che passa anche per il quartiere di Hollywood, è stata chiusa temporaneamente in seguito ad una sparatoria che ha provocato la morte di una persona.

Una trasmissione di NBC-TV che era sulla scena all'incrocio tra Sunset e Fairfax sembrava mostrare un corpo insanguinato per strada. Nel video era inoltre possibile vedere un veicolo nero in contatto con un veicolo del dipartimento di polizia di Los Angeles, con quest'ultimo che aveva un finestrino laterale danneggiato.

La polizia di Los Angeles ha confermato l'avvenimento della sparatoria ma non ha fornito dettagli sulle modalità. Come ricorda Deadline, il 24 aprile ad Hollywood si sono svolte diverse manifestazioni per il 106° anniversario del Genocidio Armeno, riconosciuto ufficialmente dal presidente Joe Biden proprio ieri con una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.