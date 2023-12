Hollywood, slitta al 2025 l'inaugurazione del nuovo Cinerama Dome: cosa è successo?

Uno dei cinema più amati di Los Angeles avrà le luci spente ancora per un po' di mesi. ArcLight Hollywood, il cineplex da 15 schermi che include l'iconico Cinerama Dome ha spostato la sua riapertura dal 2024 al 2025. A riportare questo aggiornamento è Deadline. Tuttavia, secondo Indiewire, non esiste ancora una finestra specifica.

La speranza è quella di vederlo nuovamente aperto al pubblico nel 2025, per la felicità di James Cameron amante dell'esperienza cinematografica, ma per l'ufficialità bisognerà attendere. I lavori sono ancora in corso e attualmente si starebbe lavorando alla riprogettazione finale, compreso il numero totale di schermi, al tempo 14 oltre alla cupola. Quest'ultima non subirà modifiche degne di nota.



Quando l'edificio riaprirà al pubblico troverà una maggiore concorrenza. A Los Angeles ora si trovano anche il vicino Grove, precedentemente gestito da Pacific Theatres, ex proprietario di ArcLight. Ora è di proprietà di AMC, che gestisce anche il Westside Century City e il Burbank, che solitamente programmano spettacoli a distribuzione limitata con buoni risultati.



Dal canto suo, ArcLight Hollywood avrà il vantaggio di offrire più schermi proprio ad un numero limitato di titoli, rendendo l'esperienza una delle più caratteristiche della metropoli californiana. Il Cinerama Dome è probabilmente il cinema più famoso di Los Angeles, inaugurato nel 1963 su Sunset Boulevard, prendendo il nome dal formato cinematografico widescreen che era stato originariamente progettato per supportare. Fino al marzo 2020, il cinema è rimasto aperto per circa 50 anni. Ora l'appuntamento è per il 2025.



Nel 2015 il Cinerama Dome è rimasto invischiato in una querelle tra Quentin Tarantino e Disney.