Hollywood, la scritta sulla collina diventa Hollyboob: 6 arresti dopo la bravata

Quante volte abbiamo sentito dire che non tutti gli eroi portano un mantello? La conferma arriva oggi da Los Angeles e, precisamente, da una delle colline più famose del mondo: proprio da quelle parti, infatti, si è consumata in queste ore una bravata che sicuramente verrà ricordata per qualche tempo.

La collina di cui parliamo è naturalmente quella di Hollywood e, per la precisione, l'oggetto della nostra storia è quella leggendaria scritta che da circa un secolo indica agli amanti del cinema di tutto il mondo il luogo per antonomasia in cui i sogni diventano realtà (sul grande schermo, s'intende).

Ebbene, qualcuno ha deciso di trasformare quei sogni in qualcosa di più... Concreto, per così dire! Qualche ora fa, infatti, alcuni intrepidi eroi hanno pensato di applicare una piccola modifica a quella celebre scritta, che per un breve lasso di tempo è apparsa agli occhi di tutti non più come Hollywood, bensì come... Hollyboob!

Uno scherzetto che, però, è costato caro ai suoi autori: in 6, infatti, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine del luogo in seguito alla loro eroica impresa. Ne sarà valsa la pena? Ai posteri l'ardua sentenza! Tornando a parlare di cinema, intanto, pare che la MGM voglia produrre un film sul caso Reddit/Gamestop.