Hollywood, le scene di sesso nei film ai tempi del COVID-19 potrebbero essere in CGI?

I primi di maggio, Warner Bros. TV iniziava a pianificare dei protocolli per un futuro ritorno sul set, fornendoci una prima idea di come sarebbero potute cambiare le cose in un mondo post-quarantena, ma pre-vaccino contro il Coronavirus. Adesso sembrerebbero essere state approvate delle linee guida abbastanza simili per l'intero panorama cinematografico...

Tra i punti che più saltavano all'occhio del possibile piano di WBTV per il riavvio della produzione, se ricordate, ve ne erano un paio riguardanti le scene di sesso e lotta ravvicinata, e quelle con un gran numero di persone sullo schermo.

In proposito si diceva infatti che "potremmo avere meno scene d'amore in futuro, o scene di lotta ravvicinata, e quelle che verranno mantenute dovranno essere concepite in modo tale da evitare di violare le norme di distanziamento sociale e non rischiare la sicurezza degli attori coinvolti", con tanto di battuta di Susan Rovner sull'azione nelle serie tv con i supereroi (come quelle dell'Arrowverse di ritorno su The CW nel 2021) "Ora, vogliamo essere chiari: nessuno sta dicendo che The Flash dovrebbe combattere il crimine e scoraggiare i cattivi con una ramanzina via Zoom direttamente dalla sua camera. Quello sì che sarebbe un episodio davvero terribile" aveva affermato.

Ma battute o meno, sembra proprio che una simile visione sia condivisa anche dal Governatore della California Gavin Newsom, che ha autorizzato delle linee guida da seguire in quel di Hollywood in caso di ripartenza delle produzioni, e che saranno valide a partire dal 12 giugno.

Qui viene detto che, per quanto riguarda le scene che prevedono dei contatti ravvicinati, queste dovranno essere "riscritte, abbandonate o sistemate tramite CGI".

Assisteremo dunque a scene di sesso create con la computer grafica, d'ora in poi (o comunque fino a data da destinarsi, insomma)?

Ovviamente, nel documento lungo 22 pagine vi sono diverse altre norme da seguire, come l'obbligo di indossare maschere e visori per la crew e l'assenza del pubblico negli show dal vivo, ma ciò che si evince è che, almeno per il prossimo futuro, nulla sarà come prima.