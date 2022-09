C'era una Volta a Hollywood, la scena che omaggia l'addio tra Polanski e Sharon Tate

C'era una Volta a Hollywood è la lettera d'amore di Quentin Tarantino alla sua Hollywood e a quel modo di fare cinema che lo fece innamorare della settima arte: incarnazione di ciò è Sharon Tate, vera e propria musa ispiratrice del regista di Pulp Fiction in questa occasione, simbolo di una Hollywood che sembra scomparsa insieme a lei.

L'interpretazione di Margot Robbie resta in effetti uno dei principali punti d'interesse dell'ultimo lavoro del buon Quentin: una prova riuscitissima, quella della star di The Suicide Squad, grazie ovviamente al suo talento, ma anche ad alcuni accorgimenti in fase di scrittura che ci hanno permesso di addentrarci quanto più a fondo possibile nella vera storia dell'attrice assassinata dalla Family di Charles Manson.

Uno di questi, in particolare, risulta tragicamente commovente: in una scena, infatti, vediamo la Sharon Tate di Margot Robbie acquistare un libro, Tess dei d'Uberville; si tratta di un dettaglio non casuale, dal momento in cui proprio il romanzo di Thomas Hardy fu regalato a Roman Polanski da Tate l'ultima volta che il regista vide la sua compagna in vita, prima che quest'ultima facesse ritorno negli Stati Uniti.

Pare, infatti, che Tate pensasse che dal romanzo il regista di Rosemary's Baby avrebbe potuto trarre un ottimo film nel quale le sarebbe piaciuto recitare: proprio in memoria di ciò Polanski avrebbe girato Tess nel 1979. Eravate a conoscenza di questa storia? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la recensione di C'era una Volta a Hollywood.