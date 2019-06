A Hollywood è stata rubata la statua di Marilyn Monroe

Stando a quanto riportato da Deadline il dipartimento di polizia di Los Angeles ha aperto un'indagine ufficiale per il ritrovamento di una statua di Marilyn Monroe, rubata da ignoti dal suo piedistallo all'incrocio fra Hollywood Boulevard e La Brea.

La statua, color bronzo, presenta Monroe nella sua iconica posa con l'abito sollevato dal vento, resa immortale nel 1955 con Quando La Moglie E' In Vacanza di Billy Wilder, e fa parte di una composizione in argento insieme alle statue di Mae West, Anna Mae Wong, Dolores Del Rio e Dorothy Dandridge. L'opera celebra attrici cinematografiche che rappresentano culture diverse che hanno aiutato a cambiare il mondo del cinema.ù

In calce all'articolo trovate una foto dell'installazione prima che avvenisse il crimine.

Si tratta di una popolare attrazione turistica lungo la Walk of Fame di Hollywood, e gli investigatori - tra cui un medico legale - stanno guardando controllando le impronte digitali nella speranza di trovare qualche indizio utile. "L'abbiamo ribattezzato il Grande Furto di Marilyn del 2019", ha detto il consigliere Mitch O'Farrell, secondo NBC4. "Abbiamo un testimone che ha visto qualcuno arrampicarsi su questa struttura".

Vi ricordiamo che al momento in lavorazione una mini-serie su Marilyn Monroe, che racconterà gli ultimi giorni di vita della star. Inoltre, Ana De Armas sarà Marilyn Monroe nel biopic Blonde, diretto dal regista neozelandese Andrew Dominic, che ritorna dopo le regie de L'Assassinio di Jesse James Per Mano Del Codardo Robert Ford e Coogan: Killing Them Softly.