C'era una volta a Hollywood: il primo romanzo di Tarantino arriva in Italia a giugno!

Qualche mese fa Quentin Tarantino aveva annunciato due romanzi, il primo dei quali sarebbe stato un adattamento di C'era una volta a Hollywood, il suo ultimo film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

L'opera, i cui diritti sono stati venduti in 25 paesi, sarà pubblicata in contemporanea mondiale a giugno e in Italia uscirà grazie a La Nave di Teseo. Elisabetta Sgarbi, Publisher della casa editrice, ha dichiarato:

"Sono felice e onorata di annunciare la pubblicazione del romanzo di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, con La Nave di Teseo. Un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgo che il lettore italiano scoprirà il prossimo giugno quando il romanzo uscirà in contemporanea mondiale. Questo libro - che è anche un grande atto d'amore nei confronti del cinema e della cultura italiana - conferma nella convinzione che ho avuto sin dagli anni '90, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo. La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l'agenzia William Morris per il romanzo e un futuro saggio. Contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction, che uscirà in luglio."

La Sgarbi ha aggiunto: "Il catalogo della Nave di Teseo, che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del suo primo libro (Pape Satan Aleppe di Umberto Eco), dopo l'autobiografia di Woody Allen, 'A proposito di niente', e quella di Oliver Stone, 'Cercando la luce', si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal Cinema incontra la Letteratura."

