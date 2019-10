C'era una volta a Hollywood: rivelati i contenuti dell'edizione home video

C'era una volta a Hollywood è tornato da poco nelle sale con quattro scene inedite che saranno presenti, insieme ad altri contenuti aggiuntivi, nell'edizione home video del film di Quentin Tarantino.

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, infatti, Sony Pictures ha annunciato che la pellicola sarà disponibile in digitale negli Stati Uniti a partire dal 26 novembre, mentre dal 10 dicembre debutterà in versione 4K UHD, Blu-Ray e DVD in cui saranno presenti 20 minuti di scene eliminate dalla versione cinematografica, perciò con 10 minuti in più rispetto alla release dei giorni scorsi.

Potete trovare una delle scene eliminate di C'era una volta a Hollywood a questo indirizzo: il filmato mostra i personaggi di Timoty Olyphant, Luke Perry e la giovanissima Julia Butters sul set di Lancer, la serie western in cui il Rick Dalton di Leonardo Di Caprio ricopre il ruolo del villain.

L'edizione, che in Italia debutterà il 2 gennaio (via Amazon), comprenderà al suo interno cinque video sul dietro le quinte del film:

Quentin Tarantino’s Love Letter to Hollywood, Bob Richardson

For the Love of Film, Shop Talk

The Cars of 1969, Restoring Hollywood

The Production Design of Once Upon a Time in Hollywood

The Fashion of 1969.

Per altri approfondimenti sul film di Tarantino vi rimandiamo alla nostra recensione di C'era una volta a Hollywood e allo speciale su Margaret Qualley.