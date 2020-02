Hollywood riunisce dei team strategici per affrontare l'emergenza Coronavirus

Mentre cresce la preoccupazione per l'emergenza sanitaria del Coronavirus, che in Italia ha già causato il posticipo di diversi film tra cui L'Uomo Inivisibile e Onward - Oltre la magia, i maggiori studi di Hollywood hanno deciso di prendere delle precauzioni.

Dopo aver già cancellato le anteprime in Cina di alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi, come No Time To Die e Mulan, la maggior parte delle compagnie ha infatti iniziato a riunire team di consulenza composti da membri della produzione, marketing, finanza e risorse umane per valutare il potenziale impatto del virus. Tra le altre cose, avranno il compito di capire come tenere al sicuro il personale nelle zone più colpite, in alcuni casi incoraggiando i propri dipendenti a lavorare da casa attraverso tecnologie adeguate.

Al momento, stando al report, studi come Disney, Warner Bros., Paramount e Universal hanno però ancora intenzione di partecipare al CinemaCon: l'evento, che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile, ha già ricevuto la disdetta di circa 24 esercenti cinematografici cinesi.

Queste le parole di John Fithian, direttore del CinemaCon: "Una misura incoraggiante dell'impatto del Coronavirus è che il numero di e-mail o telefonate che noi stiamo ricevendo è minimo. Tuttavia, siamo inondati al solito numero di e-mail e telefonate riguardanti la pianificazione dell'evento.