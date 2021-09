C'era una volta a Hollywood: la riedizione di Tarantino conterrà episodio di Bounty Law!

Nel corso di C'era una volta a Hollywood, il nono film scritto e diretto da Quentin Tarantino vedevamo Leonardo DiCaprio alle prese con la serie televisiva fittizia Bounty Law, che lo stesso regista ha più volte fatto sapere di voler realizzare un giorno. Ebbene, nella riedizione del libro tratto dal film ci sarà lo script originale di un episodio.

Il romanzo di C'era una volta a Hollywood è già approdato sia nelle librerie italiane che in quelle statunitensi, ma negli Stati Uniti sta per uscirne una nuova versione stavolta provvista di una copertina rigida e che conterrà un inserto davvero inedito e decisamente prestigioso: la sceneggiatura originale di un episodio intero della serie Bounty Law, con protagonista il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio nella parte principale.

Altri inserti riguardano invece delle immagini mai viste prima tratte dal set della pellicola con Brad Pitt e Margaret Qualley (questi ultimi due sono anche i protagonisti della nuova copertina rigida del romanzo che vi alleghiamo in calce a questa news).

Lo scorso luglio era arrivata la notizia che la serie Bounty Law per la regia di Tarantino si farà, adesso è solo necessario capire quando vedrà la luce, visti gli impegni sia di Leonardo DiCaprio che di Tarantino stesso, attualmente impegnato nella promozione del romanzo e al lavoro sulla trasposizione teatrale di C'era una volta a Hollywood.

A proposito della serie, Tarantino aveva dichiarato: "Beh sai, stiamo ancora vivendo una pandemia. È tutto fermo. Non voglio farla ora, e stavo lavorando al romanzo, e sto ancora lavorando al mio libro sul cinema. Ma ho già scritto quegli episodi", ha dichiarato il regista in una recente intervista con Deadline, anticipando però che il progetto non entrerà in produzione prima di un paio d'anni. "Tom Rothman di Sony ha detto 'Faremo quella serie se tu vuoi farla.' Probabilmente accadrà tra un paio di anni da ora, quindi vedremo."