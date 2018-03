Hollywood ricorda Stephen Hawking, scomparso oggi all'età di 76 anni

La notizia della morte dell’astrofisico è rimbalzata in rete nella prima mattinata a seguito del comunicato rilasciato dalla famiglia dello scienziato.e di vicinanza sono stati dispensati da ogni parte del globo e tra questi rientrano anche una serie di dichiarazioni e post lasciati dallo

Lo studio appassionato e totalizzante che Stephen Hakwing ha dedicato nel corso della sua intera vita hanno reso celebre il fisico britannico sia tra le fila degli addetti ai lavori che tra coloro che sono interessati alla materia per puro hobby. Diverse sono state le produzioni televisive e cinematografiche che hanno immortalato questa celebre icona, ricordiamo tra tutti Star Trek: The Next Generation, I Simpson, The Big Bang Theory e la pellicola La teoria del tutto, lungometraggio in cui Hawking è stato impersonato da Eddie Redmayne che per l’interpretazione del matematico ha vinto il premio Oscar nel 2015.

Qui di seguito abbiamo riassunto per voi alcuni tra i numerosi commenti che le star di Hollywood e non solo hanno rilasciato dopo la triste notizia resa pubblica questa mattina.

Eddie Redmayne – "Abbiamo perso una mente davvero brillante, un incredibile scienziato e l’uomo più divertente che io abbia mai avuto il piacere di conoscere. Il mio affetto e la mia vicinanza vanno alla sua straordinaria famiglia".

Felicity Jones – "Sono dispiaciuta della morte di Stephen. Stephen Hawking ha spinto i confini di chi siamo e di quello in cui crediamo. Un essere umano sorprendente, capace di portare buon umore nei momenti più disperati e di trovare speranza nell’incertezza. Ha mostrato al mondo che nulla è impossibile. I miei pensieri vanno alla sua meravigliosa famiglia in questo difficile momento".

Benedict Cumberbatch – "La notizia della morte di Stephen mi ha rattristato. Il mio sentito affetto e le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi colleghi. Mi sento così fortunato di aver conosciuto un così grande uomo, la cui profondità era percepibile sia nel lavoro che nella comunicazione dello stesso. (…) Sei stato e sei tuttora d’ispirazione per me e per milioni di persone in tutto il mondo. Grazie".

La produzione di The Big Bang Theory – "In memoria di Stephen Hawking. È stato un onore averlo in The Big Bang Theory. Grazie per aver ispirato noi e il mondo".

George Takei – "Una delle menti più grandi che la nostra specie abbia mai prodotto è ritornata tra le stelle. È una grande perdita per la comunità scientifica. È stato un eroe per molti. Stephen Hawking, permettici di onorare il tuo lavoro rispettando sempre l’importanza della ricerca scientifica".

Tim Cook – "Saremo sempre ispirati dalla sua vita e dalle sue idee. Riposa in pace".

Zoe Saldana – "Addio ad una brillante mente. Grazie per il tuo essere così generoso con la tua conoscenza nel breve tempo in cui sei stato con noi".

William Shatner – "Stephen era un uomo stupefacente e d’ispirazione per tutti coloro che l’hanno incontrato. Ci mancherà".