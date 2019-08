C'era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino in compagnia di Christian De Sica!

Croce e delizia di un Cinema che non conosce mezze misure, Quentin Tarantino sta proseguendo il tour per la promozione di C’era una volta a Hollywood facendo tappa a Roma. La visita è stata lo scenario perfetto per uno scatto insieme a Christian De Sica, l’attore nostrano che ha postato la foto su Instagram riscuotendo successo sui social.

Già si parla del suo coinvolgimento in Star Trek con toni euforici, ma Quentin Tarantino deve ancora smaltire la sua ultima fatica cinematografica, ovvero C’era una volta a Hollywood: il film interpretato da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio è una rilettura del Cinema ai tempi d’oro, un nuovo tassello nella filmografia eccentrica di un autore che sa infondere passione in ogni suo progetto.

Con la campagna promozionale del film entrata nel vivo, Quentin Tarantino ha fatto scalo a Roma in occasione dell’anteprima nazionale della pellicola dove ha incrociato un fan diverso dal solito: Christian De Sica, interprete di tante pellicole nostrane spesso in carrozza per le festività natalizie, ha deciso di immortalarsi insieme al Maestro caricando poi la foto su Instagram.

Lo scatto rubato in un backstage d’eccezione – alle spalle dei soggetti figurano la locandina di C’era una volta il West e un primo piano inconfondibile di Clint Eastwood dalla Trilogia del Dollaro – ha fatto velocemente il giro dei social network scatenando commenti divertiti dei follower italiani per ragioni che vanno al di là del semplice fan service da grande schermo.

C’è infatti chi spera che De Sica possa fare una comparsa in una prossima produzione di Tarantino, ma certi post si sono divertiti a scorgere somiglianze impressionanti tra Christian e suo figlio Brando, presente nello scatto a destra del regista statunitense.

L’attore romano, classe 1983, ha esordito giovanissimo al fianco del padre con Anni 90 – Parte II (1193) per poi proseguire con A spasso nel tempo (1996) e il sequel L’avventura continua (1997) fino a Paparazzi (1998), tutte pellicole catalogabili nel sottogenere del cinepanettone; eccezione sul grande schermo è 3, film del 1996 diretto proprio da Christian De Sica e decisamente lontano dai toni leggerissimi delle produzioni natalizie.

E voi come vedreste Christian De Sica in un cammeo à la Quentin Tarantino?