Hollywood: il Pacific's Theatre Cinerama apparso nel film di Tarantino chiude i battenti

ArcLight Cinemas e Pacific Theatres hanno annunciato la chiusura di tutti i loro cinema negli Stati Uniti, in quanto la pandemia corrente di coronavirus ha portato all'esasperazione una situazione economica già precaria e vacillante. Appartenente alla Decurion Corporation, la catena di cinema aveva 16 location e oltre 300 schermi nella West Coast.

Tra i cinema appartenenti alla catena, probabilmente il più celebre è il Cinerama Drome, che recentemente è apparso nell'ultimo film diretto da Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, come parte della scenografia naturale che componeva i luoghi frequentati dai protagonisti del film a Los Angeles, che si trova in Sunset Boulevard e che aveva aperto i battenti nel 1963. Subito dopo la notizia della chiusura, sono arrivate anche alcune speculazioni riguardo al fatto che qualche grande servizio streaming potrebbe intervenire per salvare la catena di cinema.

Immediato lo sdegno di alcune delle personalità di spicco del mondo del cinema, da Rian Johnson a Barry Jenkins, passando per John August (sceneggiatore per Tim Burton) e Joseph Gordon-Levitt e Elijah Wood. Per una strana ironia della sorta, la notizia della chiusura arriva proprio quando il mondo delle sale cinematografiche sembrava poter rialzare la testa dopo i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia. Sono di questi giorni infatti le notizie sul successo in sala di Godzilla vs. Kong che nonostante la diffusione anche in streaming ha registrato alti incassi al botteghino, i più alti dall'inizio della pandemia.

In un comunicato ufficiale, Pacific ha dichiarato: "Non era quello che nessuno di noi voleva, ma nonostante i tentativi fatti e tutte le opzioni tentate, la compagnia non ha più un modo per proseguire. A tutti i dipendenti di ArcLight Cinemas e Pacific Theatres che hanno dedicato la loro vita professionale a rendere i nostri cinema i migliori luoghi al mondo dove vedere i film: vi siamo grati per il vostro servizio e la vostra dedizione ai consumatori".