Hollywood non ha mai trattato bene i nativi americani? L'accusa di Leonardo

Leonardo DiCaprio, oltre a essere un talentuoso attore, ha sempre prestato molta attenzione alle dinamiche dell'industria cinematografica; in particolare, il true-crime di Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) gli ha permesso di commentare la situazione dei nativi americani a Hollywood.

La pellicola in questione – in cui Leonardo DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, reduce della Grande Guerra – è basato sul saggio di David Grann, che documenta tutti gli assassini nei confronti della tribù Osage quando in Oklahoma, nel 1920, furono scoperti grandi giacimenti di petrolio.

"Nessuno consegnerà a un regista Osage 200 milioni di dollari" ha dichiarato Lily Gladstone, attrice nativo-americana, mentre DiCaprio ha aggiunto: "Hollywood ha una lunga storia, e un passato turbolento nella sua rappresentazione dei nativi americani. Dobbiamo fare di più. Sapete, ci stiamo avvicinando a una grande resa dei conti verso il nostro passato: più queste storie possono essere raccontate in modo veritiero, più efficace sarà il processo di guarigione".

Alla considerazione che si tratta di "una parte completamente dimenticata nella storia americana, una ferita ancora aperta che si aggrava ancora oggi", Gladstone è d'accordo: "Non è trascorso poi molto tempo dal Regno del Terrore. Non voglio etichettare il film come un western, perché in realtà si tratta di una tragedia". A proposito, sapevate che la prima sceneggiatura di Killers of the Flower Moon fu cancellata?

Il film, che comprende anche attori del calibro di Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow, debutterà al cinema il 19 ottobre 2023. Nell'attesa, non perdetevi il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon