Hollywood non protegge le star action secondo Stallone: 'Jason Statham stava morendo'

Le prime recensioni de I mercenari 4 tiene conto delle pericolose acrobazie da parte degli attori, ma Sylvester Stallone, interprete di Barney Ross, ritiene che Hollywood non li tuteli abbastanza; in particolare, si riferisce all'amico e collega Jason Stahtam.

“Tutti pensano che i film d'azione siano un po' meno prestigiosi dei film drammatici" ha dichiarato Stallone. "Be', nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Li ho fatti entrambi, e posso assicurarvi che [I mercenari 4] è stato difficile e pericoloso. Voglio dire, Jason [Statham] è quasi annegato! Per fortuna è un grande nuotatore. A quest'ora tutti noi avremmo camminato sul fondo del Mar Nero... o meglio: non proprio camminando, probabilmente galleggiando. Insomma, è una cosa seria su cui vorrei soffermare l'attenzione".

Ha inoltre aggiunto: "Ecco quel che accade qui. Una dinamica unica nel suo genere. Non faranno film come questo ancora per molto, perché serve una persona che sia disposta a impegnarsi, a provarci, ad avere una grande forza interiore. La cosa più difficile? Trovare una star d'azione. Non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, i più talentuosi vanno e vengono. Le star d'azione... sì, le puoi contare sulle dita di una mano. E penso che tutti questi ragazzi abbiano un potenziale simile, altrimenti non sarebbero qui. È qualcosa di cui vado molto, molto orgoglioso. Tutti questi ragazzi fanno cose assolutamente uniche, ecco perché li considero professionisti rari”.

Insomma: un'altra dichiarazione dell'attore che esprime non soltanto intelligenza, ma anche premura nei confronti del prossimo. A proposito, sapevate che Sylvester Stallone è cittadino onorario di Gioia del Colle?