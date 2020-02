Hollywood è sempre più nera e donna davanti alla cinepresa, ma domina il maschio bianco

Le donne e le persone di colore hanno avuto un ruolo più importante nel cinema mainstream hollywoodiano nel corso del 2019 rispetto ad un qualsiasi altro anno preso in analisi, secondo due nuovi rapporti pubblicati questa settimana.

Gli studi, che vengono pubblicati annualmente dalla Annenberg Inclusion Initiative della University of Southern California e dall'Institute for Research on Labour and Employment della U.C.L.A., hanno esaminato i film pubblicati negli ultimi dodici anni negli Stati Uniti: il rapporto ha rilevato che 31 dei 100 film di maggior incasso del 2019 presentavano un attore protagonista o co-protagonista di colore, un aumento rispetto al precedente record stabilito nel 2018, quando erano stati contati 27 film di questo tipo.

Un altro record è stato stabilito dalle donne, inoltre, che hanno superato il primato del 2018: sono state ​​protagoniste o co-protagonista di ben 43 dei 100 film col maggior incasso, rispetto ai 39 dell'anno precedente.

Per entrambi i gruppi, le cifre sono più che raddoppiate rispetto a poco più di un decennio fa: nel 2007, il primo anno del rapporto USC, solo 13 dei primi 100 film presentavano persone di colore in un ruolo da protagonista, mentre i film con donne erano appena 20. "È chiaro che Hollywood sta prendendo provvedimenti per creare storie più inclusive e che quei film si stanno connettendo con il pubblico", ha detto Stacy L. Smith, fondatrice dell'iniziativa U.S.C. "Tuttavia, c'è anche una disconnessione molto ovvia tra ciò che vende i biglietti e ciò che raccoglie punti."

Sebbene le opportunità per le donne e le persone di colore davanti alla cinepresa sono aumentate in modo significativo, i passi in avanti per le posizioni di rilievo dietro le quinte sono stati più modesti: i registi di colore di film ad alto incasso dello scorso anno sono stati solo il 14%, secondo il rapporto, un aumento rispetto al 2011 ma una diminuzione del 5% rispetto al 2018. Per quanto riguarda le registe donne, guidate dal successo dei film come Hustlers di Lorene Scafaria e Little Women di Greta Gerwig hanno proseguito quella che è una costante ascesa dal 2011 ad oggi, ma hanno comunque lavorato solo al 15%.

Inoltre, nelle posizioni più importanti dell'industria, gli 11 boss dei principali studi cinematografici - e quindi i dirigenti che hanno il compito di decidere quali film realizzare a chi farli realizzare - sono per il 91% bianchi, e per l'82% maschi.

Nel nostro speciale Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita della Donna al Cinema abbiamo analizzato come il 2020 sarà un anno molto importante in questo senso, con buoni segnali già registrati nelle nomination agli Oscar 2020: escluso Parasite, che come sappiamo è stato realizzato fuori da Hollywood, gli altri otto film nominati a Best Picture contano ben nove produttrici donne: Chelsea Wistanley (Jojo Rabbit), Amy Pascal (Piccole Donne), Shannon McIntosh (C'Era Una Volta a Hollywood), Jenno Topping (Le Mans '66), Pippa Harris e Jayne-Ann Tenggren (1917), Jane Rosenthal (The Irishman) e Emma Tillinger Koskoff (candidata addirittura per due film, Joker e The Irishman).