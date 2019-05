C'Era Una Volta a Hollywood nato come libro, solo Pitt e Di Caprio hanno letto il copione

Con la pubblicazione del nuovo trailer di C'Era Una Volta A Hollywood, cui è seguita la presentazione ufficiale del film al Festival di Cannes (entro qualche ora uscirà la nostra recensione), Quentin Tarantino ha potuto finalmente parlare della sua nuova creazione.

L'acclamato e rivoluzionario regista e sceneggiatore, dopo averlo definito il suo film più simile a Pulp Fiction (leggi: Everycult su Pulp Fiction), ha spiegato che in origine C'Era Una Volta Ad Hollywood era stato pensato come un romanzo.

Il cineasta ha trascorso cinque anni a scrivere la storia del film in prosa, prima di rendersi conto che trasformare il materiale in una sceneggiatura per un lungometraggio era l'unica cosa giusta da fare: "Ho lasciato che l'opera diventasse quello che voleva diventare", ha detto Tarantino. "Per molto tempo, non volevo accettarlo. Poi l'ho fatto."

Quando Tarantino finì finalmente di scrivere la sceneggiatura, conservò solo una copia della versione definitiva e completa. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono stati gli unici a leggerla per intero. Tutti gli altri membri del progetto, inclusa Margot Robbie, hanno potuto leggere solo le parti della sceneggiatura relative ai propri personaggi.

Ma anche i benefici di essere Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno dei limiti: il regista ha infatti confessato che, per poter leggere il copione, le due star sono dovute andare a trovarlo a casa.

"Ricordo che uno di voi ha fatto un commento" ha detto Tarantino ai due attori durante l'intervista: "Qualcosa del tipo: 'Mi piace questa copertina sporca'. Il fatto è che, essendo quella l'unica copia, a lungo andare si era macchiata accidentalmente di caffè."

"Sono tornato settimane dopo" ha scherzato Brad Pitt, "e c'era praticamente una collezione di nuove macchie. Sembrava che le macchie fossero state appositamente disegnate sulle pagine."

