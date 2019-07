C'era una volta a Hollywood: un mucchio di immagini inedite dal nuovo film di Tarantino

Negli Stati Uniti approderà nelle sale tra circa tre settimane, intanto Sony Pictures ha diffuso in rete un mucchio di immagini inedite da C'era una volta a... Hollywood, il nono film scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Nelle immagini, che potete visualizzare meglio scorrendo la gallery che trovate in calce a questa news, possiamo vedere sia momenti inediti della pellicola ambientata nella mitica Hollywood di fine anni '60, sia momenti del dietro le quinte con lo stesso Tarantino a colloquio con le varie star presenti nel suo cast, incluso ovviamente Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt e tutti gli altri grandi nomi coinvolti.

Secondo i recenti report sugli incassi rivelati dagli analisti, il nono film del regista dovrebbe incassare circa 30 milioni di dollari durante il suo primo weekend: mentre alcune previsioni definite un po' troppo azzardate parlavano di un debutto da oltre 50 milioni, la durata di 2 ore e 39 minuti dovrebbe impedire al nuovo lavoro di superare l'esordio di altri film del regista come Bastardi Senza Gloria (38 milioni) o Django Unchained (38 milioni). Detto questo, solitamente i film di Tarantino tendono ad avere ottimi risultati soprattutto sul lungo periodo grazie al passaparola del pubblico e l'ottima ricezione da parte della critica. Al momento il più grande successo commerciale del regista rimane Django Unchained con 425 milioni incassati in tutto il mondo.

Dopo il debutto trionfale all'ultimo Festival di Cannes, la versione che arriverà nelle sale potrebbe essere leggermente diversa da quella presentata in Francia, ovvero potrebbe contenere qualche minuto di girato in più, ma questa mossa non è ancora stata ufficialmente confermata dalla Sony, anche perché il film è già lungo nella sua prima versione e aumentare il minutaggio significherebbe essere costretti a ridurre il numero di spettacoli per giornata nelle sale (e di conseguenza incassare meno).

In un'intervista concessa a GQ Australia, Tarantino è tornato a ribadire la sua decisione di ritirarsi dopo aver diretto 10 film, ma ha anche paventato la possibilità di farlo anche prima, affermando: "Al cinema ho datto tutto".

C'era una volta a... Hollywood approderà nelle sale statunitensi il 26 luglio prossimo, mentre in quelle italiane è fissato per il 19 settembre seguente.