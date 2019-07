C'Era Una Volta a Hollywood è il miglior esordio al box office nella carriera di Tarantino

C'Era Una Volta a Hollywood, il nuovo film scritto e diretto da Quentin Tarantino, è partito molto al botteghino domestico, guadagnando circa 40,4 milioni di dollari nel suo weekend di apertura grazie a 3.659.

Senza badare all'inflazione, l'opera rappresenta il miglior weekend di apertura nella carriera del cineasta, superando i $38 milioni di dollari guadagnati da Bastardi Senza Gloria nel suo primo fine settimana nell'estate 2009. Distribuito da Sony / Columbia Pictures, C'Era Una Volta a Hollywood è il primo film di Tarantino ad essere rilasciato da uno studio importante dopo la caduta di Harvey Weinstein, che a sua volta aveva distribuito tutti i precedenti film del regista attraverso Miramax e The Weinstein Company.

A differenza dei molti blockbuster contemporanei, che offrono anche spettacoli speciali in IMAX o 3D, C'Era Una Volta a Hollywood ha beneficiato anche di spettacoli in 35 mm (da 50 schermi) e 70 mm (da cinque schermi): combinati, questi due formati speciali hanno incassato $1,2 milioni di dollari, di cui 400.000 dollari provenienti dal 70 mm.

Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie e tutte le altre (numerosissime) star coinvolte nel progetto, comunque, non sono bastate per superare Il Re Leone, che rimane in testa alla classifica con altri $75,5 milioni di dollari incassati nel suo secondo week-end: nel resto del mondo l'opera Disney ha incassato altri $218,3 milioni, portando il proprio totale a $962 milioni e avvicinandosi a grandi passi verso il traguardo del miliardo. Al momento, il film di Jon Favreau è già nella top 5 dei maggiori incassi dell'anno sia a livello nazionale che a livello globale.

Al terzo posto della classifica Spider-Man: Far From Home, sempre Sony, con altri $12 milioni incassati: il totale domestico sale a $ 344 milioni, cifra che sorpassa la corsa nazionale di Spider-Man: Homecoming.

Al terzo posto della classifica Spider-Man: Far From Home, sempre Sony, con altri $12 milioni incassati: il totale domestico sale a $ 344 milioni, cifra che sorpassa la corsa nazionale di Spider-Man: Homecoming.