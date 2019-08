C'era Una Volta a Hollywood, un mash-up con tutti gli spuntini di Brad Pitt al cinema

In sala con C’era Una Volta a Hollywood, Brad Pitt può vantare una carriera di lungo corso che è stata sfogliata diligentemente dall’Internet Movie Database con uno scopo bizzarro: catturare tutte le scene che mostrano l’attore mentre mangia. Il video caricato su YouTube è un concentrato di calorie e masticazioni pronto per essere servito!

I filmati virali sono una regola oramai innegabile della socialità in Rete: gattini acchiappalike, eroi per caso o attori a portata di smartphone sembrano contendersi lo scettro di un tam-tam destinato ad avere un’eco ragguardevole con il giusto numero di visualizzazioni.

Cercando qualcosa in più del semplice effetto da condivisione selvaggia, l’Internet Movie Database si è tirato su le maniche e ha confezionato una clip quantomeno insolita: il risultato sono settantadue secondi che collezionano i siparietti mangerecci che Brad Pitt ha sfoggiato in trent’anni di onorata carriera.

Tra le chicche editate per il video ci sono le incursioni in Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001), Ocean’s Twelve (2004) e Ocean’s Thirteen (2007), la celeberrima bibita gassata di Burn After Reading – A prova di spia (2008) e gli sguardi ammiccanti con Angelina Jolie nel galeotto Mr. & Mrs. Smith (2005).

Ovviamente non mancano i fotogrammi più recenti da C’era Una Volta a Hollywood - anche se c'è un'altra star a rubare la scena -, ma la menzione d’onore è per due pellicole d’annata: la prima è Johhny Suede (1991) con Brad Pitt e un improbabile ciuffo a banana, mentre la seconda è Il ritorno di Brian (1989) con il primo ruolo di rilievo dell’attore allora davvero giovane.

Chissà se Brad Pitt riuscirà a gustarsi un piatto sintetico dai replicatori di Star Trek 4, sarebbe davvero il coronamento di una carriera da degustatore cinematografico!