Hollywood in lutto per la scomparsa di Nikita Pearl Waligwa: l'attrice aveva 15 anni

L'intero mondo del cinema si strige intorno alla famiglia della giovanissima Nakita Pearl Waligwa, attrice ugandese che nel 2016 aveva recitato nella pellicola Disney Queen of Katwe.

A portarla via dalle braccia dei sui cari un tumore al cervello, diagnosticatole a pochissima distanza dalla distribuzione del film che la rese famosa al grande pubblico.

Dopo una lotta continua, che ha portato l'attrice e la famiglia persino in India, il tumore sembrava inizialmente essere stato sconfitto nel 2017, ma appena due anni dopo si è ripresentato.

In Queen of Katwe, Waligwa interpretò il ruolo di Gloria, cara amica della protagonista: basato sulla vera storia di Phiona Mutesi, genio degli scacchi, la pellicola racconta la lotta e l'abilità della giovane campionessa che da una baraccopoli ugandese arriva a competere in uno dei più importanti campionati mondiali.

Nel film, il mentore di Mutesi, l'attivista sociale Robert Katende, è interpretato dall'attore britannico David Oyelowo, mentre a vestire i panni della madre fu Lupita Nyong'o.