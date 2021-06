C'era una volta a Hollywood, il libro di Quentin Tarantino è il più venduto su Amazon

Il romanzo di Quentin Tarantino intitolato Once Upon a Time in Hollywood: A Novel è uscito oggi in USA, quasi due anni dopo che il film è uscito nelle sale. È una divertente lettura di quattrocento pagine con un design in stile tascabile vintage ed è già il libro più venduto su Amazon.

L'opera, al primo posto della classifica vendite di Amazon USA, espande la storia che Tarantino ha raccontato nel suo film del 2019, che è diventato il secondo film con il maggior incasso della sua carriera con $ 375 milioni in tutto il mondo dopo i $ 426 milioni di Django Unchained.

Tarantino usa il romanzo per elargire un tesoro di curiosità di Hollywood, ma, ancora più importante, otteniamo una risposta alla più grande domanda del film: Cliff Booth ha davvero ucciso sua moglie?

Once Upon a Time in Holywood è stato anche nominato per 10 Oscar, tra cui miglior film, regista e sceneggiatura originale. Brad Pitt ha vinto l'Oscar per il miglior attore non protagonista e Barbara Ling per la miglior scenografia.



Il primo posto in classifica tra i libri più venduti non fa altro che confermare e consolidare il successo dell'opera di Tarantino e risolvere alcune questioni in sospeso per i fan.



Tarantino ha fatto un tour stampa per presentare il libro e ha confermato che ha ancora intenzione di ritirarsi dal cinema dopo il suo prossimo film e che non ha intenzione di fare un reboot del suo primo lungometraggio da regista Le Iene, anche se a un certo punto ci ha pensato.