C'era una volta a Hollywood: il libro nasconde un indizio sull'ultimo film di Tarantino?

Quentin Tarantino ha confermato la volontà di ritirarsi dalla sua carriera di regista dopo l'uscita del suo decimo film, del quale ad oggi non si conosce alcun dettaglio.

Ora però, con la pubblicazione del romanzo di C'era una volta a Hollywood, una versione alternativa della storia raccontata nel film C'era una volta a Hollywood con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, alcuni fan sono convinti infatti che l'autore abbia fornito un indizio sul suo prossimo progetto. Come mai? Ve lo spieghiamo in questo articolo, ma vi avvisiamo: nei prossimi paragrafi sono presenti spoiler sul libro di C'era una volta a Hollywood.

Nelle ultime pagine del romanzo, infatti, Tarantino riassume brevemente la storia futura di Trudi Frazer, l'attrice-bambina collega di Rick Dalton che nel film viene interpretata da Julia Butters. Il libro ci spiega che, dopo il loro incontro sul set della serie tv Lancer, Trudi e Rick legano inaspettatamente tanto che la star di Bounty Law seguirà da vicino la carriera successiva della giovane, prevedendo una futura vittoria agli Oscar. Tarantino ci dice che Trudi Frazer non avrebbe mai vinto la statuetta, ma racconta che ottenne comunque tre diverse nomination: le prime due grazie a due film realmente esistenti, ovvero Gente comune di Robert Redford (1980) e Agnese di Dio di Norman Jewison, la terza con un inventato ... The Lady in Red di Quentin Tarantino!

Dopo esserci auto-citato, Tarantino descrive anche la trama di questo fantomatico The Lady in Red: si tratta di un gangster movie ambientato negli anni trenta che segue la storia di Polly Franklin (interpretata, nel romanzo, proprio da Trudi adulta), l'ex prostituta di un bordello che diventa il leader di una banda di rapinatori di banche. A quanto pare, tra l'altro, l'idea si collegherebbe anche alla saga tarantiniana della 'Rivistazione della Storia' - di cui fanno parte Bastardi senza gloria, Django Unchained e lo stesso C'era una volta a Hollywood - dato che il libro specifica che The Lady in Red vede anche Michael Madsen nei panni di John Dillinger, un popolare fuorilegge realmente esistito.

Sui social i fan si sono divertiti a immaginare che The Lady in Red possa essere davvero l'ultimo film di Quentin Tarantino, ma naturalmente al momento è impossibile stabilirlo. Di certo sarebbe interessante vedere il genere gangster movie classico immaginato attraverso lo stile tarantiniano, ma per conoscere i primi dettagli sul decimo film del regista bisognerà aspettare ancora un altro po'.