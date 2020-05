C'era una volta a Hollywood: la verità sul bacio di Lena Dunham a Brad Pitt

Brad Pitt ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista per C'era una volta a Hollywood, il film di Quentin Tarantino dove ha condiviso anche una scena con Lena Dunham, autrice e interprete di Girls della HBO, con cui a un evento di un paio di mesi fa ha scambiato un imbarazzante bacio.

Succedeva a un evento organizzato per il film dove erano presenti entrambi, e in una recente intervista è stata la stessa Dunham ha voler spiegare cosa sia realmente successo in quell'occasione. Parlando infatti con Andy Cohen in un nuovo episodio di Watch What Happens Live, l'attrice ha rivelato che la foto incriminata era in verità soltanto scattata in una brutta prospettiva e che lei non stava cercando di fare proprio nulla.



Dice l'autrice: "Non so se vi ricordate di quella foto imbarazzante che ci ha immortalati insieme, a me a Brad. Ecco, il modo in cui internet ha letto quell'immagine era che io lo avevo avvicinato fisicamente causandogli molto stress... Non avrei mai forzato Brad Pitt per un bacio. Lo rispetto troppo come artista e come amico".



Non c'è stato dunque assolutamente nulla e le parole della Dunham sono chiare. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo alla recensione di C'era una volta a Hollywood.