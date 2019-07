C'era una volta a Hollywood: Kurt Russell nella prima clip ufficiale, ecco i nuovi poster

Manca poco al debutto americano di C'era una volta a Hollywood, e anche se in Italia dovremo aspettare fino a settembre ora possiamo gustarci la prima clip ufficiale del nono e atteso film di Quentin Tarantino.

Pubblicata su Twitter da Leonardo DiCaprio, che nel film reciterà al fianco del collega Brad Pitt, la clip mostra i due protagonisti alle prese con il carismatico personaggio interpretato da Kurt Russel. Dopo gli indimenticabili ruoli in Grindhouse - A prova di morte e The Hateful Eight, dunque, Russel tornerà finalmente al cinema in un film di Tarantino.

Potete visionare la clip comodamente in calce alla notizia, dove vi riportiamo anche i due nuovi poster ufficiali con Pitt, DiCaprio e Margot Robbie, che nel film vestirà i panni di Sharon Tate; essendo ambientato nella Hollywood del 1969, C'era una volta a Hollywood includerà anche la tragedia che ha colpito l'attrice che al tempo era la moglie di Roman Polanski.

A proposito di ciò, Tarantino ha recentemente rivelato che il regista di origini polacche lo ha contattato tramite un amico per venire a conoscenza di come sarà tratta la storia di Sharon Tate nel film: dopo aver compreso i dettagli, a quanto pare, Polanski si è molto tranquillizzato.



In attesa del 19 settembre, data in cui la pellicola debutterà nelle nostre sale, vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di C'era una volta a Hollywood.