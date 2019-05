C'era una volta a Hollywood: Kevin Smith entusiasta per il coinvolgimento della figlia

Si tratta di una settimana importante per C'era una volta a Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino, presentato in questi giorni al Festival di Cannes, con le star del film e il regista presenti sul red carpet della Croisette. Il film ha un cast stellare e il regista Kevin Smith ha un motivo per esserne particolarmente entusiasta.

Tra gli interpreti di C'era una volta a Hollywood c'è anche Harley Quinn Smith, figlia del regista di Clerks e Generazione X.

Smith ha espresso la sua felicità attraverso Instagram:"Proud Dad Alert: questa immagine proviene dal nuovissimo trailer di @onceinhollywood. A destra la mia attrice preferita del progetto, @harleyquinnsmith! La mia bambina è protagonista in un film del mio regista preferito, #quentintarantino! F***, sono felice che lei possa essere in un film di Tarantino, prima d'incontrare il suo vecchio ne @jaymewes nel reboot di @jayandsilentbob!" ha scritto il regista.



Come menzionato nel post, Kevin Smith sta lavorando al reboot di Jay and Silent Bob, nuovo capitolo della commedia del 2001, Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood!.

Harley Quinn Smith interpretò proprio Baby Silent Bob nel film. Nel nuovo film apparirà come membro della nuova gang di ragazze; nel film originale la gang includeva la moglie di Smith, Jennifer Schwalbach.

Anche la giovane Smith ha pubblicato il trailer di C'era una volta a Hollywood nel suo account ufficiale; nel film l'attrice interpreta una delle componenti della Family di Charles Manson.

Nell'attività stampa a Cannes, DiCaprio ha ricordato River Phoenix mentre le prime reazioni al film arrivano direttamente dalla kermesse francese. Ambientato nel 1969, C'era una volta a Hollywood comprende nel cast Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.