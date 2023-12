C'era una volta a Hollywood, una improvvisazione di DiCaprio fu inserita nel film!

I film di Quentin Tarantino non sono caratterizzato da un particolare utilizzo dell'improvvisazione. Insomma, è molto raro che gli attori prendano iniziativa in maniera autonoma rifacendosi molto sulle indicazioni del regista. In C'era una volta a Hollywood/b><, però, qualcosa andò diversamente.

Secondo alcuni, in C'era una volta ad Hollywood sarebbe presente uno dei personaggi meglio scritti da Tarantino e tra questi, ovviamente, sono coinvolti anche alcuni presenti in C'era una volta a Hollywood. Parlando della propria esperienza sul set Leonardo DiCaprio ha raccontato di una sua improvvisazione totalmente fuori dalle righe che, però, fu particolarmente apprezzata da Quentin Tarantino che decise di mantenerla all'interno del montaggio finale.

L'attore, secondo quanto raccontato, trovò non poca difficoltà ad interpretare il personaggio di Rick Dalton che, fin da subito, si dimostra essere un attore quanto meno mediocre senza un particolare range interpretativo. La scena in questione è quando Rick Dalton dimentica le sue battute durante le riprese del suo film e si "sfoga" in privato con se stesso. DiCaprio ha suggerito a Dalton di dimenticare le sue battute nel mezzo della scena, ironicamente, per aiutarlo a rimanersi a rimanere nel personaggio. La trovata piacque talmente tanto a Tarantino da inserirlo all'interno del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al personaggio, vi consigliamo il nostro ritratto del Rick Dalton di Leonardo DiCaprio in C'era una volta a Hollywood.