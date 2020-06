Hollywood Homicide, quando Josh Hartnett schiantò una macchina con Harrison Ford dentro

Questa sera torna in tv Hollywood Homicide, commedia poliziesca del 2003 diretta da Ron Shelton che vede Harrison Ford e Josh Hartnett nei panni di due detective di Los Angeles alle prese con l'omicidio di quattro rapper. Quello che molti non sanno, però, è che durante le riprese i due attori sono rimasti coinvolti in un incidente d'auto.

Come raccontato da Ford durante un'intervista del tempo, infatti, Hartnett si è schiantato con la macchina mentre lui era il passeggero: "Lo ha fatto e non mi ha neanche chiesto scusa! Beh, immagino che fosse un po' dispiaciuto. È stato un incidente. Stavamo girando una scena con una camera montata sul bagagliaio, e una macchina della polizia doveva tagliarci la strada alla fine del vicolo. Stavamo guidando e, in qualche modo, abbiamo colpito la macchina della polizia."

I due attori per fortuna ne uscirono illesi, anche se non si può dire lo stesso di Hollywood Homicide: il film fu infatti oggetto di una pessima accoglienza da parte di critica e pubblico, e il suo incasso non riuscì a pareggiare il budget di produzione.

Nel film, il detective della squadra omicidi di Los Angeles Joe Galivan (Ford) viene affiancato dal giovane K.C. (Hartnett), che non ha ancora deciso se la sua vocazione sia il distretto di polizia o gli studios di Hollywood. La strampalata coppia deve indagare sulle minacce che un noto gruppo rap ha ricevuto: i sospetti sono tutti sul capo della loro etichetta discografica, Sartain.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Ford tornerà nell'atteso Indiana Jones 5 di James Mangold.