C'era una volta a Hollywood, ecco la prima foto del libro di Tarantino

La scrittura ricopre un ruolo importantissimo nelle opere di Tarantino: sappiamo bene quanto maniacale sia l'attenzione che il nostro Quentin dedica ogni volta ai dialoghi dei suoi protagonisti, con l'ultimo C'era una Volta a... Hollywood che non costituisce certo un'eccezione alla regola.

Non stupisce, dunque, la voglia del regista di fare di C'era una Volta a... Hollywood un libro: l'opera editoriale verrà pubblicata proprio tramite la casa editrice italiana La Nave di Teseo e dovrebbe fare il suo esordio in libreria il prossimo giugno. In attesa del fatidico momento, però, possiamo cominciare a dare un primo sguardo al volume grazie alla foto rilasciata proprio in queste ultime ore.

"Il catalogo della Nave di Teseo, che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del suo primo libro (Pape Satan Aleppe di Umberto Eco), dopo l'autobiografia di Woody Allen, 'A proposito di niente', e quella di Oliver Stone, 'Cercando la luce', si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal Cinema incontra la Letteratura" aveva dichiarato qualche tempo fa Elisabetta Sgarbi, publisher de La Nave di Teseo.

Farete anche voi parte dei fan che acquisteranno il primo libro di Tarantino? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, il regista è tornato a parlare della possibile morte di Cliff in C'era una Volta a... Hollywood.