C'Era Una Volta a Hollywood fra i film del secolo per il Guardian, primo Il Petroliere

Probabilmente non poteva esserci biglietto da visita migliore per C'Era Una Volta a Hollywood, nuovo film di Quentin Tarantino in uscita fra pochi giorni nelle sale cinematografiche italiane.

L'opera, infatti, è stata inserita dai critici del Guardian nella classifica dei cento migliori film del secolo: il film di Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie si aggiudicato l'ultima posizione.

Al primo posto Il Petroliere di Paul Thomas Anderson, seguito da 12 Anni Schiavo e Boyhood, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Di seguito potete trovare la classifica completa, che include anche Il Cavaliere Oscuro, Burning, che curiosamente arriverà in Italia il giorno dopo C'Era Una Volta a Hollywood (sul nostro sito potete trovare la nostra recensione di Burning) e ben cinque film italiani, La Grande Bellezza, Gomorra, Lazzaro Felice, Chiamami Col Tuo Nome e Fuocoammare.

Il Petroliere 12 Anni Schiavo Boyhood Under the skin In the Mood for Love Hidden Synecdoche, New York Moonlight Zama Team America Mulholland Drive Il figlio di Saul Lontano dal paradiso White Material Shoplifters The act of killing - L'atto di uccidere La grande bellezza A serious Man Lincoln Roma Il nastro bianco La città incantata Borat Ida Get out A One and a Two The Grand Budapest Hotel The Tree of Life Nebraska Leviathan Anomalisa Gravity I Tenenbaum L'enfant 45 Anni Una separazione Dogville Once Upon a Time in Anatolia Meek's Cutoff Unrelated Mademoiselle 4 Months, 3 Weeks and 2 Days The Wolf of Wall Street Toni Erdmann 13th Volver Margaret La casa della gioia 24 Hour Party People Before Sunset La tigre e il dragone Amores Perros Fuocoammare The Social Network Russian Ark Behind the Candelabra Senza lasciare traccia Cime tempestose Gangs of Wasseypur Ted The Souvenir Waiting for Happiness E ora parliamo di Kevin Gli Incredibili Lazzaro felice Brokeback Mountain Dogtooth Mr Turner Paddington 2 Anchorman: La leggenda di Ron Burgundy Capernaum Valzer con Bashir Love & Friendship A Prophet Philomena Ten Lost in Translation Ocean's Eleven Persepolis Requiem for a Dream Fish Tank Stories We Tell La stanza del figlio Tropical Malady Burning Non è un paese per vecchi Il vento che accarezza l'erba Gomorra Il gigante egoista Eden Essere e avere The Hurt Locker You, the Living Il Gladiatore Chiamami col tuo nome Private Life Fahrenheit 9/11 Il cavaliere oscuro Bright Star C'era una volta a Hollywood

Cosa ne pensate della classifica del Guardian? Ditecelo nei commenti.

