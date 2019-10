C'Era Una Volta a Hollywood: il film di Quentin Tarantino è stato cancellato in Cina

A grande sorpresa, C'Era Una Volta a Hollywood non sarà più distribuito in Cina, dove l'opera di Quentin Tarantino avrebbe dovuto debuttare nei prossimi giorni per incrementare i suoi straordinari incassi al box office mondiale.

Il film, interpretato da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, avrebbe dovuto debuttare nel mercato cinese il 25 ottobre dopo una precedente approvazione, ma la decisione ha subito un improvviso cambio di rotta. Secondo diverse fonti vicine a Pechino, che hanno chiesto di rimanere anonime perché non autorizzate a parlare pubblicamente della questione, il rilascio di Once Upon a Time in Hollywood nella versione locale è stato cancellato ufficialmente.

Il film sarebbe stato il debutto di Quentin Tarantino in Cina, e l'enorme giro d'affari che negli ultimi anni ha reso il mercato del Regno di Mezzo il secondo più importante al mondo dopo quello statunitense, avrebbe sicuramente contribuito a spingere gli incassi globali del film oltre i $400 milioni (mentre scriviamo è fermo a quota $366 milioni).

L'annullamento è un duro colpo sia per la Sony Pictures che per i sostenitori della Cina, Bona Film Group, con sede a Pechino. E' notizia di gennaio scorso, infatti, che Bona aveva acquisito una considerevole partecipazione azionaria in Once Upon a Time, che avrebbe garantito la partecipazione della compagnia ai ricavati del botteghino a livello internazionale, nonché i diritti esclusivi di distribuzione nella Grande Cina. Il CEO e COO della compagnia, Yu Dong e Jeffrey Chan, sono riconosciuti come produttori esecutivi del film.

Nello stile tipico della Cina, non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per questa cancellazione, eppure il social media cinese Weibo (ispirato a Twitter) ha fatto intendere che la decisione sia derivata dal ritratto piuttosto controverso che Tarantino ha fatto dell'eroe delle arti marziali Bruce Lee nel suo film.

