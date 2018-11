Hollywood Film Award: annunciati tutti i vincitori della cerimonia 2018

Nelle scorse ore con un comunicato ufficiale l'associazione della Hollywood Film Award ha comunicato i film vincitori del premio annuale, giunto alla ventiduesima edizione.

L'Hollywood Film Award è considerato dal 1997 come il punto di partenza della stagione dei premi. I premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione, che si terrà domenica 4 novembre.

Tra i vincitori troviamo First Man - Il Primo Uomo, di Damien Chazelle, A Star Is Born e Black Panther, definito dalla giuria "più di un film di supereroi, ma un vero e proprio fenomeno culturale." Nelle scorse edizioni, gli Hollywood Film Awards hanno sempre premiato opere che nel corso dei mesi successivi si sono spinti fino agli Academy Awards, come Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Chiamami Col Tuo Nome, Moonlight, La La Land, The Martian, Spotlight e tanti altri.

Qui sotto trovate tutti i vincitori: