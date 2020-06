Hollywood: c'è la data per il ritorno sul set, ma gli studios non sono ancora pronti

Dopo aver svelato i dettagli sui protocolli di sicurezza che stanno mettendo in difficoltà grandi produzioni come The Batman e Jurassic World: Dominion, The Wrap ha ora reso noto il comunicato ufficiale del governo della California per il ritorno sul set, che non avverrà prima del 12 giugno.

"Le produzioni di musica, film e TV potranno riprendere in California, si raccomanda non prima del 12 giugno 2020, su approvazione da parte degli agenti della sanità pubblica della contea all'interno delle giurisdizioni, in seguito alla loro analisi dei dati epidemiologici locali, inclusi i casi su 100.000 abitanti, il tasso di test positivi e la preparazione locale a supporto di un'ondata di assistenza sanitaria, popolazione vulnerabile, tracciabilità dei contatti e test" si legge nel comunicato diffuso dal California Department of Public Health.

Come vi abbiamo già raccontato, in ogni caso è comunque improbabile che le produzioni dei titoli più attesi possano riprendere regolarmente la prossima settimana: gli studios e i vari sindacati stanno ancora discutendo su come applicare le stringenti misure di sicurezza previste per il ritorno sul set, oltre che sulla possibilità di nominare dei responsabili che garantiscano la loro applicazione, e al momento non è stata comunicata alcuna data concreta per la ripartenza dei lavori.



Nei giorni scorsi, diverse fonti interne a Hollywood hanno infatti rivelato a The Wrap che le grandi produzioni sono ancora a settimane (se non mesi) di distanza dal ritorno sul set.

Stando ad un recente report, i Marvel Studios avrebbero programmato le riprese aggiuntive di WandaVision per luglio.