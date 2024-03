Hollywood è davvero migliorata senza Harvey Weinstein? Susan Sarandon:'Non credo proprio'

Susan Sarandon ha dichiarato di essere ancora in attesa di contattare il miglioramento delle condizioni lavorative per le donne a Hollywood. Secondo l'attrice, l'industria non ha fatto passi in avanti significativi e non ha fatto i conti con le rivelazioni del movimento #MeToo in relazione allo scandalo di Harvey Weinstein.

"Non credo che abbiamo fatto la pulizia successiva che avremmo dovuto fare. Non penso che le persone parlino abbastanza di quelli che hanno facilitato gli Harvey Weinstein del mondo che ancora operano e che sono altrettanto responsabili" ha specificato Sarandon.



Il commento dell'attrice segue quello sugli abusi subiti da Mira Sorvino. Durante il panel del 90s Con ha dichiarato che Weinstein le soffocò la carriera dopo l'Oscar da miglior attrice non protagonista vinto nel 1996:"Ho smesso di essere una valida attrice cinematografica" ha dichiarato Sorvino.

Nel 2017, Harvey Weinstein, potente produttore hollywoodiano e co-fondatore della Miramax, è finito al centro di uno scandalo di abusi sessuali e attualmente sta scontando in prigione svariate condanne per stupro e aggressione sessuale.



Susan Sarandon si riferisce a tutte quelle persone conniventi con quelli come Weinstein:"Sapevano quando mandavano qualcuno in un hotel e non prestavano attenzione quando qualcuno si lamentava. La sessualità femminile è rimasta un elemento fondamentale di questo settore" ha spiegato, sottolineando che lo è sin dai tempi dei suoi esordi negli anni '70 "È molto destabilizzante essere una ragazza giovane e sapere che stanno valutando la tua idoneità in base a quanto sei sexy. Sai che c'è qualcosa che non va. Lo chiamano questione di chimica o come vogliono chiamarlo ma questo fa parte di ciò che stai offrendo. Che lo accetti o no, esiste".



A dicembre le parole di Susan Sarandon su Israele e Hamas hanno creato parecchie polemiche, portando l'attrice a scusarsi pubblicamente.

