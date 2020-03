Hollywood e il Coronavirus: chiusi i Paramount, Universal, Sony e Warner Bros. Studios

Mentre in Italia era ancora notte, Sony, Paramount, Universal e Warner Bros. hanno chiuso i loro rispettivi studi cinematografici interrompendo i tour guidati fino a nuovo avviso.

"Sebbene non siano stati segnalati casi di COVID-19 (coronavirus) al Warner Bros. Studio Tour Hollywood, per senso cautela e nell'interesse della salute e del benessere dei nostri ospiti, dipendenti e partner della comunità, abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente lo Studio Tour a Burbank, la mattina del 13 marzo”, si legge nella dichiarazione della Warner. Nel frattempo, seguendo l'esempio dello studio con sede a Burbank, in California, gli Universal Studios hanno chiuso il loro parco a tema di Hollywood a Universal City, in California.

"La salute e la sicurezza dei membri del nostro team e degli ospiti è sempre la nostra massima priorità", ha detto un portavoce degli Universal Studios in queste ore. "In risposta alla guida fornita dal Dipartimento della sanità pubblica della California, gli Universal Studios di Hollywood chiuderanno temporaneamente a partire da sabato 14 marzo", hanno aggiunto. "Il parco a tema prevede la riapertura il 28 marzo mentre continueremo a monitorare la situazione".

Sempre nelle scorse ore, Disneyland ha annunciato che avrebbero chiuso i battenti per il mese di marzo a causa della paura del coronavirus a partire da sabato.

Inoltre, sono state interrotte diverse produzioni e rimandate numerose uscite cinematografiche, come quelle di A Quiet Place 2, The New Mutants e Mulan.