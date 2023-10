Hollywood, bus di turisti incontra Al Pacino per strada: la sua reazione è impagabile

Un gruppo di turisti su un bus scoperto che percorreva le strade di Hollywood ha incontrato Al Pacino, da poco diventato padre nuovamente all’età di 83 anni.

Avete mai immaginato di incontrare l’interprete di Tony Montana durante una gita turistica? È un evento decisamente improbabile, eppure è quello che è capitato a un gruppo di turisti. Il bus stava attraversando uno dei quartieri VIP di Hollywood e si è imbattuto nell’attore intento a fare una tranquilla passeggiata. Il conducente ha salutato la star che non si è assolutamente tirata indietro come avrebbe fatto qualche collega, l’attore ha anzi salutato il gruppo e ringraziato tutti i fan che lo acclamavano, regalando un momento di gioia e simpatia alla comitiva.

L’attore ha recitato in numerosissime pellicole cult del cinema americano, tra cui Heat di Michael Mann, di cui è in lavorazione un secondo capitolo. Proprio la star vorrebbe Timothée Chalamet come interprete di un giovane Vincent Hannah, “un attore meraviglioso e di bell’aspetto”. Ricordiamo che Mann ha progettato il film sia come sequel sia come prequel, con due diverse storyline co-esistenti. E quindi molto probabile che Al Pacino riprenderà il suo ruolo in Heat 2. E voi cosa ne pensate di questo sequel-prequel del capolavoro di Michael Mann? Scrivetecelo come sempre nei commenti.