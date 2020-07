C'era Una Volta ad Hollywood: le auto guidate da Di Caprio e Brad Pitt messe all'asta!

Le auto di C'era Una Volta... Ad Hollywood verranno messe all'asta: una notizia che farà felici in un colpo solo sia gli amanti delle vetture d'epoca sia i fan del mitico Quentin Tarantino.

Tra i personaggi più amati di Tarantino un posto d'onore spetta sicuramente a Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e Cliff Booth (Brad Pitt), ma in effetti come avrebbero potuto spostarsi nella nostalgica Los Angeles degli anni '60/'70 senza le loro auto? Ovviamente la scelta dei modelli non è stata fatta a caso, e dopo attente ricerche si è pensato ad una Cadillac Coupè de Ville gialla per Di Caprio e ad una Volkswagen Karmann Ghia per Pitt.

Il valore della prima è stimato tra i 44mila e i 55mila dollari, mentre la seconda non dovrebbe superare i 30mila dollari. Se aggiungiamo l'importanza che hanno rivestito all'interno della pellicola i prezzi potrebbero però lievitare e in effetti chi non vorrebbe mettersi alla guida di auto che hanno accolto personaggi del cinema così importanti, all'interno di un film che è un vero e proprio inno al cinema? Un sogno che si realizza, per i cinefili più accaniti.

C'è poi da dire che entrambe le vetture hanno avuto una grande importanza nell'economia del nono film di Tarantino, viste le numerose scene in cui Rick si fa riaccompagnare a casa da Cliff, o la lunga sequenza in cui Cliff dà un passaggio a Pussycat, in direzione della comune di hippie di Charles Manson.

L'asta accoglierà anche altri pezzi pregiati, come i guanti di Rocky Balboa, il vestito di Michael Corleone de Il Padrino, la spada laser di Obi-Wan Kenobi, una telecamera usata da Alfred Hitchcock e il costume usato da Jennifer Lawrence per Hunger Games.

Sapevate che un film di Michael Bay fu scritto anche da Tarantino? Intanto i fan si chiedono se il regista girerà davvero un Kill Bill 3 con la figlia di Vernita Green.