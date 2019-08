C'era una volta a Hollywood potrebbe arrivare su Netflix con una versione estesa da 4 ore

Mentre Quentin Tarantino è a Roma per presentare il suono nuovo film in compagnia di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, il membro del cast Nicholas Hammond (lo Spider-Man della serie live-action targata Paramount) ha rivelato che il C'era una volta a Hollywood potrebbe approdare su Netflix in versione estesa

"Stanno parlando di pubblicare su Netflix una versione di 4 ore" ha rivelato l'attore durante una recente intervista con Discussing Film. "Perché Tarantino ha girato un sacco di cose che non sono riuscite a rientrare nel film per mancanza di spazio. E' lungo due ore e quaranta minuti e perciò da qualche parte si è dovuto tagliare."

Negli Stati Uniti il regista ha già approvato un operazione di questo tipo sempre in collaborazione con Netflix per The Hateful Eight: il suo ottavo film, infatti, è disponibile sul catalogo americano sotto forma di una serie tv di 4 episodi dalla durata totale di 210 minuti, di gran lunga superiori rispetto ai 167 con cui la pellicola è uscita nelle sale.

Presentato al Festival di Cannes e disponibile nelle sale americane da luglio, il nono film di Tarantino si appresta ad arrivare in Italia il prossimo 18 settembre. Per rimediare all'attesa vi consigliamo di leggere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.