C'era una volta a Hollywood, arriva il book trailer del romanzo di Quentin Tarantino

Come sappiamo è in uscita il primo libro di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood. Secondo il regista si tratta, più che di una versione romanzata della sceneggiatura dell'omonimo film con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, di una sorta di remake della storia. I personaggi di Cliff Booth e Rick Dalton sono ulteriormente approfonditi.

La prima foto del libro di Quentin Tarantino, pubblicata alcuni mesi fa, è visibile anche in calce alla notizia. Il romanzo è edito in Italia da La Nave di Teseo, mentre è stato pubblicato anche un book trailer, visibile all'interno di questa pagina. Le immagini mostrano sia scene del film C'era una volta a Hollywood, sia materiale inedito e sequenze tagliate al montaggio.

"Nel film, Cliff è un vero enigma, pensi tipo: qual è il problema di questo ragazzo?" ha anticipato Quentin Tarantino parlando della sua nuova fatica. "E una delle cose nel libro è che ci sono questi capitoli isolati... Torna indietro nel tempo per raccontarti Cliff in questo momento."

Oltre a Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, fanno parte del cast del film anche Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Margaret Qualley, Kurt Russell, Rumer Willis, Scoot McNairy, Tim Roth e Damian Lewis. C'era una volta a Hollywood ha conquistato due Oscar nel 2020: uno per la migliore scenografia e l'altro a Brad Pitt come miglior attore non protagonista.