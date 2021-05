C'era una volta a Hollywood, arriva l'audiolibro: lo narrerà una grande star tarantiniana!

In attesa della pubblicazione del romanzo di C'era una volta a Hollywood, scritto da Quentin Tarantino al suo esordio come romanziere e in arrivo anche in Italia nel mese di giugno, arrivano le prime informazioni su una terza versione dell'acclamato nono film del regista.

Si tratta dell'audiolibro ufficiale di C'era una volta a Hollywood, annunciata dall'account Twitter del film candidato agli Oscar 2020. E, come potete vedere in calce all'articolo, una grande star tarantiniana è stata reclutata per narrare le avventure in prosa di Rick Dalton e Cliff Booth: si tratta di Jennifer Jason Leigh, interprete della letale Daisy Domergue in The Hateful Eight, ruolo per il quale ottenne una nomination agli Oscar 2016 come miglior attrice non protagonista.

L'audiolibro accompagnerà ovviamente la pubblicazione del romanzo, che sarà in vendita negli Stati Uniti dal 29 giugno. Il libro espanderà le storie dei personaggi di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e seguirà le loro storie "in avanti e indietro nel tempo", aggiungendo a quel che si è visto al cinema tantissime scene eliminate o sequenze estese, come ad esempio il periodo passato dai due in Italia a girare la serie di spaghetti western che ha risollevato la carriera di Rick (per altri approfondimenti recuperare il nostro speciale sulle migliori scene di C'era una volta a Hollywood).

Ricordiamo che in passato lo stesso Quentin Tarantino aveva annunciato una versione estesa di C'era una volta a Hollywood da distribuire sotto forma di serie tv per Netflix come già aveva fatto in passato con The Hateful Eight. Probabilmente anche per via della pandemia finora non ci sono stati grossi aggiornamenti sul progetto, e non è chiaro se il romanzo sia da intendere come una sua sostituzione.

Il romanzo di C'era una volta a Hollywood sarà pubblicato in Italia a giugno da La nave di Teseo.