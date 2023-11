A Hollywood alcune minoranze sono ancora poco rappresentate: l'accusa di uno studio

Mentre continua lo sciopero degli attori a Hollywood, uno studio della USC Annenberg Inclusion Initiative ha recentemente messo in evidenza un altro grande problema che affligge l'industria hollywoodiana: la scarsa rappresentanza delle minoranze.

Lo studio ha infatti analizzato 1600 film prodotti dal 2007 al 2022 e più di 62.000 personaggi con un ruolo attivo nella pellicola e mostra inequivocabilmente che, nonostante i recenti tentativi di inserire nei film sempre più personaggi di differenti origini culturali, alcune etnie, soprattutto quella latine e ispaniche, rimangono poco rappresentate. E, in particolare, si è visto che, in quel periodo di tempo, non c'è stato un solo anno in cui tutti i distributori hanno avuto almeno un film in cui un ruolo principale fosse ricoperto da un professionista di origine latina o ispanica. Quattro dei sette più grandi distributori hanno poi avuto, tra il 2007 e il 2022, meno di 10 film con un protagonista latino o ispanico e, tra queste, la Warner Bros. è la peggiore con soli tre film in 16 anni.

Tuttavia, il problema non è solo la loro scarsa rappresentanza, ma anche il modo in cui vengono rappresentati. Secondo i dati dello studio infatti, il 24,4% è stato rappresentato come un immigrato con basso reddito. Inoltre, il 57,8% interpretava il ruolo di un criminale, il 40% era rappresentato con personaggi dal temperamento aggressivo e il 31,1% era sessualizzato. Bassa è inoltre la rappresentanza dei personaggi LGBTQ+ ispanici: solo 7 personaggi ispanici nel 2022 appartenevano a questa categoria, mentre il 95% tra il 2014 e il 2022 non si identificava nella comunità LGBTQ+.

Nonostante l'Oscar dato a Michelle Yeoh sia stato un buon segnale, saranno dunque necessari altri sforzi da parte degli studios per poter includere un numero sempre più ampio di etnie ed evitare discriminazioni.