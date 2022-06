Holland, Michigan: Nicole Kidman star e produttrice del nuovo film targato Amazon Studios

Dopo Being The Ricardos di Aaron Sorkin, il film che le è valso numerose candidature nella stagione dei premi, Nicole Kidman torna a fare squadra con gli Amazon Studios per Holland, Michigan, film di cui sarà sia produttrice che star.

Prossima fermata Holland, Michigan per Nicole Kidman.

L'attrice Premio Oscar di The Hours Nicole Kidman ha già trovato il prossimo progetto cinematografico a cui dedicarsi, e si tratta di un film targato ancora una volta Amazon Studios.

Basato su una sceneggiatura di Andrew Sodroski (già autore della serie tv con Paul Bettany Manhunt) e diretto da Mimi Cave (regista della commedia Fresh con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones), la pellicola prodotta e recitata da Kidman, Holland, Michigan, sarà un thriller tutto incentrato sui segreti che si celano in una cittadina del Midwest degli Stati Uniti, con delle tendenze di Hitchkcokiana memoria.

Tra gli altri produttori di Holland, Michigan troviamo anche Peter Saari di Blossom Films (la società di produzione fondata da Nicole Kidman), Peter Dealbert per Pacific View Management & Productions e Kate Churchill, che ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto, come ad esempio un'eventuale data di uscita del film o anche di inizio riprese, ma continuate a seguirci, perché vi terremo aggiornati.